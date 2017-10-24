Таксисты подвергнутся тотальному контролю во Владивостоке

Нарушителей, которые пренебрегли правилами и не провели дезинфекцию такси, поставив тем самым под угрозу здоровье пассажиров, ждут солидные штрафы. Во Владивостоке ежедневно проходят комплексные рейды, которые проводят ГИБДД и административные комиссии, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

В ходе рейда комиссия на центральной площади требовала у водителей предъявить документ, подтверждающие проведение обработки дезинфицирующими средствами. При отсутствии таковых комиссия вправе привлечь нарушителя к административной ответственности.

«Каждый водитель перед выходом на работу обязан пройти дезинфекцию и получить соответствующую отметку в путевом листе. Если отметки нет, водителей ждут штрафы. Так, за первые минуты рейда были остановлены два водителя такси и ни один не смог подтвердить, что прошел дезинфекцию салона. Кроме того, водители работают без масок», - рассказал заместитель начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации Владивостока Александр Скорляков.

Комплексные рейды одновременно проходят во всех районах Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]