«Только не открывайте»: лжеэлектрики ходят по квартирам

В Артеме жители города вновь попались на уловки мошенников, сообщают «Вести:Приморье».

Об очередном обмане рассказала жительница города, бабушка которой оказалась обманута.

Здравствуйте! Вчера к моей бабушке, проживающей в центре Артёма, приходили самые настоящие мошенники, которые внушили ей, что всему дому меняют счетчики и осталась только она.

Бабушка поверила этим мерзавцам и в итоге отдала им за три автомата 5000 рублей. Ей также сказали, что прямо срочно и обязательно нужно менять еще счётчик. У бабушки просто не хватило денег, их счётчик стоит 7000 рублей. Сказали придут, когда она пенсию получит.

Самое главное, что и автоматы, и счётчик мы недавно меняли сами. Всё новое, стояли мощные автоматы, сейчас водонагреватель еле-еле греет. Если бы бабушке еще поменяли счетчик, сорвали бы пломбу, соответственно, был бы штраф от Дальэнерго.

Квитанцию, которую ей выдали эти "электрики", датирована 03.02.2020. Человек пожилой ничего не смотрела, просто подписи поставила, так как ей внушили, что это обязательно ("Меняем всему дому").

Приходили двое мужчин примерно от 20 до 35 лет - с описания бабушки.

Уважаемые жители города Артема! Чьи родители так же пострадали от этих мошенников, позвоните, пожалуйста, мне на номер 89635162425. Будем писать заявление в полицию и в прокуратуру на этих мошенников!