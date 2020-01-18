«Развели» и пожелали здоровья: Девушке не удастся пройти по улице в новых кроссовках

Жительница Приморья рассказала, как попалась на уловки мошенников, сообщают «Вести:Приморье».

Девушка рассказала в паблике vdk.nadzor, что заказала кроссовки в Интернете. Однако после оплаты покупки долго ждала доставки. Как оказалось, товара она не получит еще долго. Вернее, совсем не получит. В ответ на вопросы, кто осуществит доставку товара и когда все же это произойдет, ей ответили, что она попалась на уловки мошенников, лишившись сбережений. При этом у девушки попросили прощения за обман и пожелали всего доброго.

«Не понимаю людей кто заказывает что-то с инсты, ну это в 90 проц развод».

«Что то новенькое».

«Мне столько пожеланий на др не желали».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

На днях жительница Артема Кристина рассказала «Вести:Приморье» об обмане, о том, что у нее со счета были списаны деньги - 5000 рублей. СМС-сообщение она получила ночью. Девушка написала заявление в полицию. Но, по ее мнению, вряд ли найдут тех, кто совершил незаконный поступок. Также она рассказала, что буквально днями ранее такое же произошло и с ее подругой, вот только со счета были списаны 30 тысяч рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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