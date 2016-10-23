Дельфинарий Приморского океанариума закрывается

Дельфинарий Приморского океанариума временно закроется для посетителей. С 1 марта начнутся плановые ремонтные работы в домашних бассейнах афалин, сообщают «Вести:Приморье». Об этом говорится на сайте океанариума.

— На время ремонта дельфины переедут в центральную чашу, в остальном их режим не будет нарушен: прежним останется расписание тренировок, единственно, на них не будут присутствовать зрители, — отметил руководитель дельфинария Игорь Костычев. — Своевременный ремонт позволяет избежать возможных проблем, связанных с агрессивной средой: солёная вода, особенно в таких объёмах как у нас, негативно влияет на спецпокрытие бассейнов, поэтому мы работаем на опережение. Предыдущий профилактический ремонт проходил у нас в конце 2019 года.

Остальные экспозиции океанариума продолжат работать в обычном режиме. Ежедневно в дни работы океанариума в 12:30 гости могут посмотреть красочную программу «Танцы со скатами». Не менее увлекательно наблюдать за тренировкой байкальских нерп. Она проходит в экспозиции, посвященной озеру Байкал, в 13 и 16 часов. В 16 часов (в 15:30 по пятницам) можно увидеть кормление пингвинов Гумбольдта.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Первый морской котик родился в Приморском океанариуме. Малышу уже провели экскурсию по территории и познакомили со всеми мормлеками. Он уже научился убегать от тренера, прыгать с лестниц и даже рычать на моржа. Морские котики по природе — пугливые и осторожные. Этот малыш — исключение.

«Беби-бум» в Приморском океанариуме: сразу восемь пингвинят появились на свет у четырех пар. В Приморском океанариуме большое пополнение пингвинов Гумбольдта. В семье краснокнижных прибавилось восемь членов семьи. Обычно у этого вида оплодотворенным бывает только одно яйцо, но в Приморском океанариуме двойни появились сразу у нескольких пар.

Пингвиний «беби-бум» пришелся на последнюю неделю декабря. Инкубационный период длился около 40 дней. Снимать новых членов семьи разрешили только спустя месяц после появления на свет - строжайший карантин. Чтобы уберечь малюток от дурного человеческого влияния, во внутрь вольера входят только «свои».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]