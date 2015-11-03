Приморские дельфины будут тренироваться без зрителей в течение месяца
Дельфинарий Приморского океанариума будет временно закрыт для посетителей. С 11 ноября по 16 декабря здесь запланировано проведение ремонтных работ, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе заведения.
«Ремонт профилактический, он позволит предупредить возможные проблемы: соленая вода — среда весьма агрессивная, особенно в таких больших объемах как у нас, — пояснил руководитель дельфинария Игорь Костычев. — Чтобы поддерживать надлежащее состояние бассейнов, спецпокрытие нужно своевременно заменять».
Все бассейны дельфинария могут функционировать автономно друг от друга благодаря шлюзовым камерам. То есть предстоящий ремонт не будет связан с переездом белух и дельфинов.
«Временно у животных немного уменьшится «жилплощадь», проще говоря, на время ремонта будет закрыта одна комната, — говорит Игорь Костычев. — В остальном все останется в привычном для наших питомцев режиме. В том числе и расписание тренировок, с той лишь разницей, что на них пока не будут присутствовать зрители».
Выступления морских млекопитающих в дельфинарии возобновятся сразу после окончания ремонта, для которого специально было выбрано время туристического затишья: между осенними каникулами и новогодними праздниками.
Остальные экспозиции океанариума будут работать в обычном режиме.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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