Приморские дельфины будут тренироваться без зрителей в течение месяца

Дельфинарий Приморского океанариума будет временно закрыт для посетителей. С 11 ноября по 16 декабря здесь запланировано проведение ремонтных работ, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе заведения.

«Ремонт профилактический, он позволит предупредить возможные проблемы: соленая вода — среда весьма агрессивная, особенно в таких больших объемах как у нас, — пояснил руководитель дельфинария Игорь Костычев. — Чтобы поддерживать надлежащее состояние бассейнов, спецпокрытие нужно своевременно заменять».

Все бассейны дельфинария могут функционировать автономно друг от друга благодаря шлюзовым камерам. То есть предстоящий ремонт не будет связан с переездом белух и дельфинов.

«Временно у животных немного уменьшится «жилплощадь», проще говоря, на время ремонта будет закрыта одна комната, — говорит Игорь Костычев. — В остальном все останется в привычном для наших питомцев режиме. В том числе и расписание тренировок, с той лишь разницей, что на них пока не будут присутствовать зрители».

Выступления морских млекопитающих в дельфинарии возобновятся сразу после окончания ремонта, для которого специально было выбрано время туристического затишья: между осенними каникулами и новогодними праздниками.

Остальные экспозиции океанариума будут работать в обычном режиме.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]