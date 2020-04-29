Полицейским придется очень постараться: Разработан порядок доставления нетрезвых в вытрезвители

МВД разработало порядок доставления пьяных в вытрезвители, сообщают «Вести:Приморье».

Министерство внутренних дел подготовило порядок, по которому нетрезвых граждан будут доставлять в медицинские вытрезвители и подразделения полиции. Проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Об этом пишет «Парламентская газета».

В декабре 2020 года в России был принят закон о восстановлении в стране системы вытрезвителей — специализированных учреждений по оказанию помощи людям в состоянии тяжёлого алкогольного или наркотического опьянения. Другой закон обязал полицейских доставлять граждан, утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, не только в больницы, но и в вытрезвители.

Проект предписывает, как полицейскому действовать в ситуациях, когда пьяный находится на улице, в общественных местах или в квартире. Например, из жилых помещений в вытрезвитель будут забирать по письменному заявлению находящихся с пьяным в квартире граждан. А при обнаружении нетрезвого гражданина в общественном месте полицейские должны обеспечить сохранность его имущества.

Полицейские смогут доставить нетрезвого человека либо в больницу, если на то есть основания, либо в участок — в случае правонарушения или его угрозы, и в вытрезвитель — если для первых двух пунктов оснований нет.

Два пункта порядка касаются вызова скорой помощи. Он будет обязателен, только если человека нашли на улице. Если в квартире — то бригаду полицейские вызовут только при необходимости.

Перед тем как передать пьяного в вытрезвитель, полицейский должен установить его личность и проверить его на нахождение в розыске.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]