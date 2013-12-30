В агентстве по рыболовству назвали причину увеличения цены на сайру в Приморье

Низкие объемы добычи сайры увеличили ее цену на рынке Приморского края. Сейчас любимые жителями края рыбные консервы делают из импортного сырья, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

По словам руководителя агентства по рыболовству Приморья Валерия Корко, основная причина снижения добычи – природная цикличность, сардина иваси вытеснила сайру из исключительной экономической зоны России.

«Для возобновления промысла и увеличение добычи необходима модернизация флота – строительство плавбаз и среднетоннажных добывающих судов, обновление орудий лова и организация экспедиционного промысла в открытых водах Тихого океана», – подчеркнул он.

Валерий Корко добавил, что за последние два года вылов сайры приморскими предприятиями упал практически до нуля, поэтому для производства консервов сейчас в основном используется импортное сырье.

«Это, безусловно, сказывается на конечной цене для потребителя», – сказал руководитель ведомства.

Отметим, сейчас рыбаки Приморья практически не добывают сайру, переключившись на сардину иваси и скумбрию. В 2020 году вылов сайры составил 19 тонн, в былые годы он превышал 60 тысяч тонн.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]