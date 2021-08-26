Будет ли дешевая сайра в приморских магазинах? Агентство по рыболовству дало прогноз

Обстановка на промысле сайры может улучшиться в сентябре-октябре этого года. Увеличение объемов вылова позволит приморцам приобрести эту рыбу по доступной цене, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как сообщили в региональном агентстве по рыболовству, в этом году промысловая обстановка не позволяет приморским рыбакам добывать сайру в достаточных объемах. Одна из возможных причин – сардина иваси «выдавила» сайру из традиционных районов лова.

«По состоянию на 15 августа, приморские рыбаки выловили 63 тонны сайры. Добычу ведет одно судно компании “Доброфлот”. Возможно промысловая обстановка в районе Южных Курил изменится в сентябре-октябре и уловы этой рыбы увеличатся», – отметил руководитель агентства Валерий Корко.

Отметим, всего с начала года предприятия Приморья добыли более 500 тысяч тонн водных биоресурсов. Основной промысел приходится на минтай и сельдь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]