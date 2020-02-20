Более 10 тысяч тонн свежих овощей, фруктов и ягод ввезено в Приморье из КНР

С начала года в Приморье из КНР ввезено более 10 тысяч тонн свежих овощей, фруктов и ягод, сообщают «Вести:Приморье».

По информации, поступившей с фитосанитарных контрольных постов, с 15 по 21 февраля 2021 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области проверено 1652,8 т плодоовощной продукции, ввозимой на территорию Приморского края из КНР.

В частности, проверено 539,3 т томатов, 162,3 т сладкого и острого перца, 78,9 т салата и другой зелени, 296,5 т огурцов, 35,7 т репчатого лука и чеснока, 129,9 т капусты различных видов, 126,5 т баклажанов, кабачков, тыквы, дайкона, редиса и имбиря, 35,1 т грибов, а также 169,1 т свеклы и моркови.

За отчетный период в Приморье из КНР поступило 79,6 т фруктов и ягод (винограда, клубники, манго, хурмы и так далее). По сравнению с соответствующим периодом 2020 года ввоз фруктов и ягод увеличился на 13 т, рассказали в Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

С начала года в Приморский край импортировано 10 708,9 т плодоовощной продукции из КНР.

Фитосанитарный контроль поступающей на территорию Приморского края подкарантинной продукции проводится инспекторами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на складах временного хранения в зоне действия таможенных постов в штатном режиме.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]