Более 10 тысяч тонн свежих овощей, фруктов и ягод ввезено в Приморье из КНР
С начала года в Приморье из КНР ввезено более 10 тысяч тонн свежих овощей, фруктов и ягод, сообщают «Вести:Приморье».
По информации, поступившей с фитосанитарных контрольных постов, с 15 по 21 февраля 2021 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области проверено 1652,8 т плодоовощной продукции, ввозимой на территорию Приморского края из КНР.
В частности, проверено 539,3 т томатов, 162,3 т сладкого и острого перца, 78,9 т салата и другой зелени, 296,5 т огурцов, 35,7 т репчатого лука и чеснока, 129,9 т капусты различных видов, 126,5 т баклажанов, кабачков, тыквы, дайкона, редиса и имбиря, 35,1 т грибов, а также 169,1 т свеклы и моркови.
За отчетный период в Приморье из КНР поступило 79,6 т фруктов и ягод (винограда, клубники, манго, хурмы и так далее). По сравнению с соответствующим периодом 2020 года ввоз фруктов и ягод увеличился на 13 т, рассказали в Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
С начала года в Приморский край импортировано 10 708,9 т плодоовощной продукции из КНР.
Фитосанитарный контроль поступающей на территорию Приморского края подкарантинной продукции проводится инспекторами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на складах временного хранения в зоне действия таможенных постов в штатном режиме.
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