«Острым предметом по машине»: Мститель начал орудовать в Приморье

В Приморье мужчина решил объявить войну водителям, которые, по его мнению, не правильно паркуют машины, сообщают «Вести:Приморье».

Житель Уссурийска решил рассказать о том, что происходит с машинами, пока на улице еще темно, в одном из приморских пабликов.

Сам я человек не конфликтный, но откровенная порча чужого имущества вызывает самые негативные эмоции у любого. Как известно, в Уссурийске и днём бывает сложно где-то припарковаться, а если приехал домой вечером, то найти место для парковки возле своего дома ещё сложнее. На улице Хмельницкого, д5, 4 подъезд существует проблема в виде «человека», который царапает чужие машины, если они по его мнению мешают ему пройти походкой Конона Макгрегора. Думаю что первой жертвой стал я, когда поставил вечером свой Авто возле подъезда по его мнению слишком близко к проходу в подъезд. Между моей и соседней машиной расстояние было около метра, видимо этому *** показалось мало места и утром он, уходя на работу, поцарапал бочину металлическим предметом, оставляющим глубокую царапину в три строки, видимо ключ от гаража. Позже он поцарапал ещё несколько машин, которые люди оставляли на ночь. Все Царапины однотипные. Причём человек видит, что это машины людей из его подъезда, либо кого-то из других подъездов. Невозможно не узнать. Каждый день во дворе одни и теже машины. Если тебе это так не нравится, то можно хотя бы постучать в дверь квартиры, положить записку с предупреждением на лобовое стекло, на крайний случай, если уж ты такое ничтожество и крыса, яйцо кинуть на машину. Потому что бывает действительно негде поставить машину. Царапины, оставленные на машине настолько глубокие, что поможет только покраска. Минимум 6 машин пострадало от рук этого ***. Пока не удаётся поймать за руку, и на камере видео наблюдения не видно лица, но по одежде можно опознать тебя, ***. И мы, жители дома знаем, что это делаешь ты! Хотим предупредить жителей соседних домой и людей которые приезжают в гости с ночёвкой, чтобы были аккуратнее и не оставляли своё авто возле 4 подъезда.

Сегодня произошёл очередной случай порчи имущества, в 07:11 утра поцарапал белую машину»,



рассказывает подписчик.

В комментариях паблика mark2_che многие жители края негативно отнеслись к ситуации. Однако нашлись и те, кто встал на сторону Мстителя.

«Так поступают те, у кого видимо нет своих машин и не понимают проблемы, куда ее припарковать. Что за злые люди,не понимаю, как можно портить чужое имущество».

«Вообще это никого не *** ,что вам негде поставить свое корыто. Нет гаража и места для парковки, ставь где угодно, а не у подьезда, где должны ходить люди любой походкой и сколясками и с сумками. Так и надо. Честно уже достали эти парковщики, купил машину и подумал что все ?король ? *** там, не угадал. Думать надо о других, когда ставишь свою машину *** пойми где.».

«Красава респект мужику. Понаставели ведер!».

«Не могу сказать, что поддерживаю порчу имущества, но и уж точно не на стороне автора поста. Люди вы своими вёдрами заставили дворы и газоны. Со своего дома знаю одного человека, кто ставит машину на стоянку, остальные заставили Все , вплоть до газона *** на заднем дворе . Я могу понять злость и раздражение этого человека».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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