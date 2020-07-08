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«Как умела, так и выезжала»: видео с девушкой будоражит умы приморцев

«Как умела, так и выезжала»: видео с девушкой будоражит умы приморцев

Источник фото: iibb.uz

В приморском паблике опубликовано видео, которое набирает огромное количество просмотров час за часом, сообщают «Вести:Приморье».

На нем видно, дама пытается выехать с парковки. Рядом с ее машиной стоит внедоржник. Вероятно, именно факт присутствия еще какой-то машины в поле видимости дамы вывел ее из равновесия. Она забыла все правила. И то, что нужно делать при выезде с парковки при движении назад.

Женщина в течение продолжительного времени пытается выехать. Несколько раз выходит из машины, возвращается за руль и настойчиво продолжает попытки покинуть это место. Однако у нее не получается, она задевает рядом стоящий авто. Может так на нее подействовала погода, снег, не так давно выпавший в крае, изменил взгляд на некоторые очевидные вещи.

Профессиональный выезд с парковки. Интересно, как сдавала на права

, – пишет автор поста.

Пользователи после просмотра ролика, скорее всего, поняли, дама смогла поднять им настроение. Приморцы отмечают, они несколько недоумевают, как такое возможно. Сочувствуют хозяину стоящего рядом внедорожника и задаются вопросом, где женщина получала права и училась водить машину.

«Жесть какая то».

«Как умела, так и выезжала».

«Бедный внедорожник) стоит, никого не трогает».

«Куда она собралась с такими навыками».

«Как можно настолько не понимать механику работы руля».

«Забрать права, пока она кого-нибудь не покалечила».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

 

видео irecommend_vdk

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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