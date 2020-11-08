В Приморье тихо, не привлекая внимания, вор внимательно всматривался в камеру наблюдения

Во Владивостоке мужчина решил, что иммет право на «бесплатное и тайное» посещение павильона, где продают табачные изделия, сообщают «Вести:Приморье».

В инстаграм-аккаунте dps_vl опубликовано видео, как злоумышленник «орудует» в павильончике, выбирая нужный ему товар. Скорее всего, мужчина понял, может быть установлена камера видеонаблюдения, осмотревшись по сторонам, он подошел к ней, пристально всмотрелся в объектив и отвернул ее, чтобы никто его впоследствии не опознал.

В ночь с 20 на 21 февраля, было совершено ограбление табачного павильона с 3 до 4 часов ночи, по адресу Калинина 269а

, пишет автор поста.

В комментариях к посту отметили, действие происходило на база (рынок) «Пятёрочка» и там должны быть охранники, вероятно, в тот момент все спали.

Кстати, горожане обратили внимание на запоминающиеся усики мужчины

«Там же рынок закрыт...охрана спала?».

«Гусар пачку сиг взял, ну простите вы его».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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