В Приморье тихо, не привлекая внимания, вор внимательно всматривался в камеру наблюдения
Во Владивостоке мужчина решил, что иммет право на «бесплатное и тайное» посещение павильона, где продают табачные изделия, сообщают «Вести:Приморье».
В инстаграм-аккаунте dps_vl опубликовано видео, как злоумышленник «орудует» в павильончике, выбирая нужный ему товар. Скорее всего, мужчина понял, может быть установлена камера видеонаблюдения, осмотревшись по сторонам, он подошел к ней, пристально всмотрелся в объектив и отвернул ее, чтобы никто его впоследствии не опознал.
, пишет автор поста.
В комментариях к посту отметили, действие происходило на база (рынок) «Пятёрочка» и там должны быть охранники, вероятно, в тот момент все спали.
Кстати, горожане обратили внимание на запоминающиеся усики мужчины
«Там же рынок закрыт...охрана спала?».
«Гусар пачку сиг взял, ну простите вы его».
Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.
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