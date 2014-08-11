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Приморца постигло разочарование от увиденного в бухте Ахлестышева

Приморца постигло разочарование от увиденного в бухте Ахлестышева

Источник фото: dpscontrol

Приморца разочаровало увиденное в бухте Ахлестышева, - сообщает "Вести: Приморье". Раньше в бухте Ахлестышева рыбаки спускали свои лодки на воду. Сейчас ситуация изменилась. Там сделали пляж.

"Хочу передать привет местным рыбакам, для которых "Ахлестышева" было единственное хорошее место для спуска лодки. Сейчас этого спуска нет", - сообщил житель Приморья в Инстаграм-паблике dpscontrol.

По словам местного жителя, на пляже в бухте Ахлестышева появились лежанки для людей, а подъезда к морю, чтобы спустить лодку не стало.

"Одно лечим, другое калечим", 

"Много лет от вас, ... лодочников это место огораживали и не пускали к воде! ... Вы зас... своими моторами маслом и прочим г... весь пляж!",

"Зас... пляж не лодочники, а обезьяны-отдыхающие", - комментируют подписчики паблика.

 

Видео - news_patrul

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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