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Ситуация на пляже Русского острова возмутила горожан

Ситуация на пляже Русского острова возмутила горожан

Источник фото: скрин видео dps_mesto

На Русском острове в бухте Ахлестышева творится беспредел. Жительница Владивостока, опубликовавшая видео, возмущается тому, какую увидела ситуацию, сообщают «Вести:Приморье». Так, водители оставили свои машины практически у воды. На кадрах видно, что автомобилей очень много.

«Как весело, весело, весело! Вот, самый наглый. Уже почти в море заехал. Ребята, давайте уважать друг друга, не надо так уж на пляж загонять!», — говорит автор видео.

В комментариях говорят, что отдыхать в этой бухте становится хуже. Много машин и мусора.

«Очень жаль, что в этом году некому следить за этим пляжем! В один миг превратился в помойку. А ведь туда чаще всего приезжали отдыхать с маленькими детьми, потому что мелко и волн нет», «Хотите бесплатно? Веревочники надоели? Вот вам бесплатно».

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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