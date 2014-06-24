«Веревочники» устроили фейсконтроль в бухту на острове Русском (видео)

Очередной скандал с «веревочниками» разразился на острове Русском, сообщают «Вести:Приморье».

«Веревочники на о. Русском в бухте Новый Джигит. Поставили шлагбаум и решают, кого пускать, а кого нет. Закрыли доступ к морю и говорят, что это база отдыха, причем, вместе с береговой линией.

Такой пост опубликовали в паблике возмущенные жители, которые решили совершить прогулку по пляжу. Группа людей сняла на видео ситуацию, которой не находят объяснения. Решив прогуляться вдоль линии моря, они наткнулись на шлагбаум и «грозных» мужчин, которые доказывали, что проход запрещен. Судя по кадрам, рядом с группой находились большие собаки. Скорее всего, именно это и не понравилось охранникам.

Однако, в комментариях мнения практически не разделились, утверждают, что это помогает следить за порядком на пляже.

«Это на косе на остров Шкота. Часто там бываю. Пешком пускают всех без проблем. На машине заезжаешь, дают мешок для мусора, при чём сами предлагают взять. При выезде спрашивают есть ли мусор. И берег чистый зато. За такое обслуживание и заплатить не жалко», «Дело скорее всего не в том что людей не пускали, а не пускали людей с большими собаками? Часто бываем на пляжах о.Русский и на этом в том числе. И практически везде народ тащит своих собак. Лично наблюдала картину как накупавшаяся собачка, размером с лошадку, просто не отходя от воды обосралась! И могут собачники кидать в меня тапки, но я не понимаю зачем брать собак с собой на общественный пляж!», «Явно сначала по какой-то причине разругались а после начали снимать. И только кусочек выложили в сеть, и то тот что с собакой чтоб зоозащитники вскипели. Это провокация.», «Правильно и делают.Позасрали все и везде.А уж собачники ни один за своим питомцем не убирает и они носятся по твоим лежакам и в рот заглядывают.Простите ,не всем это нравится», «По осени не будет не кого и куча мусора не вывезено и платить ещё на добавочный флакон».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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