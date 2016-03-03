В Москве задержали находившегося в федеральном розыске приморца

Житель Приморья приговорен к 8 годам лишения свободы за совершение серии мошенничеств с использованием сети Интернет, сообщают «Вести:Приморье».

В Артеме суд вынес приговор жителю края, которого обвинили в серии мошенничеств.

В ведомстве пояснили, в 2017 году полицию города Артема обманутые граждане писали заявления о том, что мужчина заключил договор об оказании услуг в сфере строительства - подрядные работ по строительству жилых домов, вносили предоплату. Однако выполнялась лишь часть работ, а злоумышленник с деньгами переставал выходить на связь. Схема всегда была одна и та же.

Личность подозреваемого установили. 33-летний житель Артема был задержан и доставлен в отдел полиции, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.

Оказалось, ранее мужчину привлекали к уголовной ответственности за присвоение и растрату чужого имущества, за заведомо ложный донос, а также за мошенничество.

Следствие возбудило пять уголовных дел, предусмотренных статьей за мошенничество. В отношении фигуранта избрали меру пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Избегая уголовной ответственности, мужчина перестал выходить на связь со следователем. А потом и вовсе покинул Приморский край. В апреле 2018 года он был объявлен в федеральный розыск.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение гражданина. Разыскиваемый был задержан в Московской области и этапирован в Приморский край, где его заключили под стражу.

Создавая видимость выполнения заказа, подсудимый нанимал посторонних людей, которые произвели часть работ, согласно оплаченной сумме. Далее, продолжая реализацию преступного умысла, он убедил заказчика на перечисление второй части денег, при этом заведомо не намеревался выполнять взятые на себя обязательства по договору. Полученные денежные средства злоумышленник потратил по своему усмотрению. Таким образом подсудимый обманул пятерых жителей Приморского края.

Расследование продолжалось около года. В качестве вещественных доказательств к уголовным делам были приобщены расписки, договоры подрядов, технические задания, сметы на строительство жилых домов. Проведен ряд почерковедческих и товароведческих экспертиз.

Следователем собрана доказательная база причастности фигуранта уголовного дела к совершению пяти мошенничеств. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила 8 миллионов рублей.

Артемовский городской суд Приморского края признал подсудимого виновным в совершении серии мошенничеств, назначив наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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