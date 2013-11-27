Приморье рассматривают как базу для подготовки и тренировки тяжелоатлетов

Федерация тяжелой атлетики России рассматривает Приморье как базу для подготовки и тренировки тяжелоатлетов. Вопрос развития таких видов спорта в регионе обсудили губернатор Приморского края Олег Кожемяко и президент федерации Максим Агапитов, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

В разговоре с главой Приморья Максим Агапитов рассказал о текущей ситуации в мировой и отечественной тяжелой атлетике. По его словам, проведенные реформы в российском спорте помогают России укрепляться на мировом пьедестале. Кроме этого, развиваются и региональные федерации тяжелой атлетики – сейчас их 73.

«Наша задача — обозначить вектор развития между региональными и головной федерацией, без этого развитие спорта практически невозможно», – обозначил он.

На базе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке в мае и июне планируется подготовка спортсменов перед Олимпийскими играми-2021 в Токио. Однако, как отметил руководитель федерации, в Приморском крае необходимо построить Центр тяжелой атлетики и проводить здесь всероссийские соревнования.

«Приморье для нас – стратегический плацдарм для развития тяжелой атлетики», – добавил Максим Агапитов.

Олег Кожемяко поблагодарил российскую федерацию тяжелой атлетики за проводимую работу, отметив ее значительный вклад в развитие отечественного спорта.

«Это большая и нужная работа. Приморский край, в свою очередь, готов оказать содействие, в том числе рассмотреть возможность строительства Центра тяжелой атлетики, например, на острове Русский», – заявил Губернатор, предложив летом выбрать возможные места размещения объекта.

Также в присутствии Олега Кожемяко федерация тяжелой атлетики России и министерство спорта Приморского края подписали соглашение о сотрудничестве в подготовке спортсменов и соревнований.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]