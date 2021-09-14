Спортивный комплекс в Дальнереченске дооснастят олимпийским инвентарем

Спортивный инвентарь олимпийских сборных России передадут в комплекс «Спарта» в Дальнереченске. Об этом заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время осмотра объекта во вторник, 14 сентября.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, спортивный комплекс был создан по инициативе главы региона в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Сейчас в «Спарте» располагается детско-юношеская спортивная школа с секциями карате, бокса, тяжелой атлетики, футбола, волейбола, баскетбола.

Инструктор по тяжелой атлетике Александр Сафронов обратился к Губернатору с просьбой дооснастить зал штангами и тяжелоатлетическими поясами.

«Не хватает поясов маленького размера для занятий мальчишек и девчонок», – сказал он.

Олег Кожемяко предложил передать в спортивный комплекс часть инвентаря – штанги, боксерские груши – оставшегося на острове Русский после подготовки российских атлетов к Олимпийским играм в Токио.

«Для молодых спортсменов всегда важно почувствовать личную причастность к большому спорту, к олимпийским высотам», – подчеркнул глава Приморья.

Напомним, этим летом более 20 российских сборных команд проходили подготовку в Приморье перед Олимпийскими и Паралимпийскими играми в Японии. По итогам игр спортсмены, готовившиеся в крае, завоевали в общей сложности 42 медали различного достоинства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]