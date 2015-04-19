«Динамо» не динамит: занятия на стадионе стали бесплатными

Заниматься спортом на открытом воздухе в центре столицы Дальнего Востока теперь могут все желающие – бесплатное время для занятий на стадионе «Динамо» обеспечила Федерация легкой атлетики Приморского края. Посетил свободную тренировку юных спортсменов Губернатор Олег Кожемяко, сообщают «Вести:Приморье».

Сегодня спорткомплекс «Динамо» – единственный в Приморье соответствует требованиям для организации российских и международных соревнований по легкой атлетике. Для профессиональных спортсменов возможность тренироваться здесь позволяет отточить технику, учитывать при подготовке к соревнованиям такие важные условия как, к примеру, длина, радиус и угол разворота беговых дорожек. Есть сектор для прыжков в длину и для метаний.

Теперь же стадион стал доступнее как для профессионалов, так и любителей спорта – Федерация легкой атлетики Приморья (ФЛА) при поддержке краевого Правительства заключила договор с руководством спорткомплекса, в рамках которого организация оплачивает временные слоты для проведения тренировок. Ранее каждый спортсмен самостоятельно платил за вход на стадион, несмотря на то, что секции были бесплатными – за счет краевых субсидий, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

Олег Кожемяко посетил одну из тренировок. В ходе визита он также осмотрел имеющиеся мощности объекта – инфраструктуру стадиона, крытый манеж, возможности для занятия спортом под открытым небом.

«Любое развитие массового спорта мы всячески приветствуем и поддерживаем. Благодарим федерацию за те решения, которые позволят ребятам приходить сюда регулярно, чтобы бесплатно заниматься легкой атлетикой и другими видами спорта. Ранее спортсмены вынуждены были платить за вход, что по итогу составляло несколько десятков тысяч рублей в год. В дальнейшем мы тоже будем рассматривать возможности оказания различных мер поддержки, например, в виде грантов, для приведения в порядок инфраструктуры. Проработаем вопрос создания большого крытого легкоатлетического манежа. Думаю, что в 2021 году разработаем соответствующую концепцию, чтобы в последующие годы приступить к строительству», – отметил глава региона.

Новый формат посещения спорткомплекса запустили в июле. В течение месяца здесь на регулярной основе тренировались около сотни легкоатлетов. В основном это воспитанники детско-юношеских спортивных школ. Всего ребята совершили больше 900 визитов на стадион.

По предварительным подсчетам, благодаря введенному механизму, для их семей удалось сэкономить более 110 тысяч рублей, из расчета, что разовое посещение для ребенка обходится в 100-120 рублей.

«Задача на сегодня – совместными усилиями создать условия, при которых максимальное количество людей могло заниматься физкультурой, даже если это не профессиональный спорт, а просто активный образ жизни. Мы провели расчеты, и оказалось, что за вход для регулярных тренировок спортсмены самостоятельно платили от 20 до 40 тысяч в год. Эти расходы сопоставимы со стоимостью абонемента в хороший фитнес-клуб и, конечно, это серьезная нагрузка и для родителей юных спортсменов, для профессионалов, которые защищают честь Приморья на всероссийских и международных соревнованиях. Мы эту ситуацию исправляем вместе с Правительством Приморского края. Обеспечение бесплатного входа на “Динамо” – один из первых шагов в рамках программы развития легкой атлетики в регионе, которую мы намерены реализовать», – рассказал президент Федерации легкой атлетики Приморского края Константин Богданенко.

Сейчас спортсменам предоставлен бесплатный доступ в спорткомплекс «Динамо» в определенные временные слоты. В летний период, до конца августа это: понедельник, среда, пятница с 10.00 до 13.00, в субботу – с 10.00 до 12.00. А начиная с сентября будут добавлены часы для вечерних тренировок.

Пока длится режим самоизоляции, тренеры по легкой атлетике организуют тренировки для малых групп спортсменов с соблюдением дистанции и других мер безопасности. Посетить стадион в эти часы могут и обычные горожане, для этого им необходимо на месте зарегистрироваться у представителя ФЛА. Также это время в перспективе будет использоваться спортсменами, приезжающими во Владивосток из районов Приморья, для подготовки к краевым соревнованиям по легкой атлетике.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]