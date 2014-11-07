«Динамо» готовится к открытию: сроки переносятся

Из-за продления ограничительных мер в Приморье стадион «Динамо» откроется не 1 июня, как планировалось ранее, а 15-го. В новом сезоне руководство спортивного общества «Динамо» планирует начать несколько социальных программ, главная из них – дать возможность заниматься спортом жителям города бесплатно, для этого будет выделено 2-3 утренних часа, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru.

«Мы готовы каждый день с утра выделять два часа времени, когда владивостокцы смогут заниматься здесь спортом бесплатно», – отметил и. о. директора спортивного общества «Динамо» в Приморском крае Денис Григорьев.

Пока же идёт подготовка стадиона «Динамо» к летнему сезону. В основном это косметический ремонт, хотя руководство спортобщества понимает, что арене в центре Владивостока требуется реконструкция. «Через три года наше спортивное общество «Динамо» отметит своё столетие. Мы понимаем, что арена реально нуждается в ремонте, но самостоятельно его провести не сможем. Поэтому ведём переговоры с правительством Приморского края о капитальном ремонте стадиона. Также будем разговаривать с частными организациями, чтобы они помогли нам с реконструкцией. А пока мы своими силами занимаемся косметическим ремонтом, например, готовим беговые дорожки», – рассказал и. о. председателя спортивного общества «Динамо» в Приморском крае, полковник внутренней службы Александр Заика.

В ведении спортивного общества находится не только стадион, но и спорткомплекс, который расположен неподалёку. В недавнем прошлом там часто проводились выставки собак и ярмарки шуб. Теперь приоритет будет за спортсменами.

«Сейчас в спорткомплексе «Динамо» мы реконструируем тир. Хотим использовать его больше по назначению, поэтому спорт будет в приоритете, – отметил Григорьев. – Если будет возможность провести какую-то выставку, то мы готовы её принять, но шуб больше в спорткомплексе не будет».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]