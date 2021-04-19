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Приморское спортивное общество «Динамо» отмечает 98-летие

Приморское спортивное общество «Динамо» отмечает 98-летие

15 апреля состоялся внеочередной пленум совета приморского спортивного общества «Динамо», посвящённый 98-летию общества.

Как сообщает "Вести: Приморье", мероприятие оригинально прошло прямо на баскетбольной площадке обновленного спортивного комплекса «Динамо». Главным вопросом было избрание первого заместителя председателя общества, им стал Георгий Щетинин.

Также были приняты корректировки в состав совета и в состав президиума совета.

С докладом о работе общества в первом квартале выступил управляющий Эдуард Сандлер. В докладе были затронуты итоги обновления спортивной инфраструктуры «Динамо», утверждения плана замены легкоатлетического полотна на стадионе «Динамо», строительства спортивного зала для филиала в с. Рощино, строительства центра уличного баскетбола и создания собственной футбольной команды «Динамо» для участия в чемпионате России.

Председатель общества Олег Стефанков поблагодарил всех за проделанную работу и вручил благодарственные знаки членам попечительского совета. За весомый финансовый вклад в развитие общества были отмечены Козлов Ю.В. (ПСМК «Энергия») Бурдюк А.С. (ДВ «Эколос»), Ясин А.Л. (ООО «Дальневосточный флот»). Также благодарности из рук Председателя получили заслуженные спортсмены-динамовцы: Приходько Анастасия, Солякаев Вячеслав и Герилович Семен.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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