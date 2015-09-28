«Давил педаль, чтобы скрыться»: мужчина проиграл в схватке с «грозным» животным
В Приморье мужчина из-за своего люботытства едва не стал «жертвой» маленького зверька, сообщают «Вести:Приморье».
Так, в Уссурийске, точнее в районе села Воздвиженка водитель попытался спасти маленькую ондатру от быстрой смерти под колесами автомобиля. Видео сняла очевидец картины.
Женщина объяснила, ондатра была очень настойчива, вероятно, ей чем-то не понравились действия водителя микроавтобуса. Животное решило его научить, как нужно парковать машину, и вероятно, где этого не стоит делать.
, пишет автор поста в паблике dpscontrol_125rus.
В комментариях позитивно отнеслись к ситуации, отметив, что водитель сделал правильно, решив сохранить жизнь этому зверю.
«Может она бешеная? С какой стати она просто так будет бросаться».
«Блин я бы подумала что это крыса бросается».
«Будешь тут благодарным, когда домик уезжает».
«У крысы угнали машину».
«Она борзая».
«Молодец мужик, не растерялся».
Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.
Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Собака убегала в страхе: увиденное на улице поразило жителей Приморья. Очевидец снял на видео момент борьбы собаки и ондатры. Видно, как мелкий «хищник» нападает на более крупное животное - собаку. Причем ондатра ведет себя очень агрессивно. Собака в страхе, или непонимании того, что происходит, пытается защищаться, но выходит это как-то неестественно. Все это происходит в Уссурийске.
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