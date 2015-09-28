«Давил педаль, чтобы скрыться»: мужчина проиграл в схватке с «грозным» животным

В Приморье мужчина из-за своего люботытства едва не стал «жертвой» маленького зверька, сообщают «Вести:Приморье».

Так, в Уссурийске, точнее в районе села Воздвиженка водитель попытался спасти маленькую ондатру от быстрой смерти под колесами автомобиля. Видео сняла очевидец картины.

Женщина объяснила, ондатра была очень настойчива, вероятно, ей чем-то не понравились действия водителя микроавтобуса. Животное решило его научить, как нужно парковать машину, и вероятно, где этого не стоит делать.

Сегодня стала свидетелем того, как под встречную машину бросилась ондатра. Но, Мужчина- водитель был очень аккуратен и животное не пострадало. Только из под машины её никак нельзя было достать, она прилипала к колесу и затаивалась ... Водитель мастерски сдавал назад, но зверёк был непреклонен и снова, и снова исчезал под кузовом авто. Когда же Мужчине удалось откатиться на безопасную дистанцию, ондатра оказалась под открытым небом, я начала снимать ... Мужчина вышел посмотреть на зверька, а тот с остервенением набросился на спасителя ... Оказывается Ондатры умеют прыгать - это стало для меня открытием. Вывод - Водитель Молодец, Ондатра Неблагодарное животное

, пишет автор поста в паблике dpscontrol_125rus.

В комментариях позитивно отнеслись к ситуации, отметив, что водитель сделал правильно, решив сохранить жизнь этому зверю.

«Может она бешеная? С какой стати она просто так будет бросаться».

«Блин я бы подумала что это крыса бросается».

«Будешь тут благодарным, когда домик уезжает».

«У крысы угнали машину».

«Она борзая».

«Молодец мужик, не растерялся».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Собака убегала в страхе: увиденное на улице поразило жителей Приморья. Очевидец снял на видео момент борьбы собаки и ондатры. Видно, как мелкий «хищник» нападает на более крупное животное - собаку. Причем ондатра ведет себя очень агрессивно. Собака в страхе, или непонимании того, что происходит, пытается защищаться, но выходит это как-то неестественно. Все это происходит в Уссурийске.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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