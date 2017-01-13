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Девушка нашла «проход на тот свет» во Владивостоке

Девушка нашла «проход на тот свет» во Владивостоке

Источник фото: pixabay.com

Жительница Владивостока рассказала о проблеме, с которой сталкиваются жители на улице Русской, сообщают «Вести:Приморье».

Девушка сняла на видео то, как выглядит лестница у дома на Русской, 55. Автор отметила, и лестница, и дорога покрыты толстым слоем льда. Здесь можно получить травмы.

Русская 55. И снова лестница. Скользкая... Травмоопасная. Вся во льду. Будьте осторожны. Все тает, но как здесь спускаться, мы чуть не убились. Здесь все заледеневшее. Кто-нибудь что-нибудь чистит

, задается вопросом горожанка.

В комментариях паблика dpskontrol125rus предположили, скорее всего, есть течь, которую нужно устранить. А уже потом приступать к расчистке лестницы.

 

видео dpskontrol125rus

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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