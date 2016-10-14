Новые туристические объекты построят в Приморье

Действующие инвесторы интегрированного развлекательного курорта «Приморье» продолжат реализацию проектов в бухте Муравьиная. Строительство планируется начать уже в 2021 году, - сообщает "Вести: Приморье" со сылкой на пресс-службу правительства края.

Как пояснили в АО «Корпорация развития Приморского края», первый этап развития территории в бухте Муравьиная предполагает строительство игорной зоны, а именно 12 гостинично-развлекательных комплексов с казино и сопутствующей развлекательной инфраструктурой для семейного отдыха.

«Сегодня на территории уже введены в эксплуатацию два крупных развлекательных объекта – Tigre de Cristal и “Шамбала”. Согласно условиям инвестиционных соглашений проекты реализуются поэтапно. Строительство объектов второго этапа компании начнут уже в этом году – по скорректированному графику», – сообщил исполнительный директор корпорации Игорь Трофимов.

Гонконгский инвестор Summit Ascent Holdings Ltd. уже провел предпроектные работы на участке №10 (рядом с действующим комплексом) и разработал новый эскизный план нового гостинично-развлекательного комплекса Tigre de Cristal Phase 2. По решению гонконгской компании-бенефициара SunCity Group Holdings Ltd была изменена архитектурная концепция, в связи с чем была пересмотрена структура инвестиционного объекта, изменены основные характеристики и увеличен планируемый объем инвестиций.

«Эскизный проект строительства второй стадии и концептуальный проект застройки представлен на согласование в Корпорацию развития Приморского края. Объем инвестиций составит около 12 миллиардов рублей. Представитель инвестора в ближайшее время готов представить проект на Инвестиционном совете Приморского края при губернаторе», – обозначил Игорь Трофимов.

Также в настоящее время российский инвестор НАО «Шамбала» проектирует вторую очередь строительства – гостинично-развлекательный комплекс площадью 24 тысячи квадратных метров, этажностью до 11 уровней с номерным фондом до 270 номеров. Объем инвестиций составит более 4,5 миллиардов рублей.

Напомним, что на этапе строительства в игорной зоне также находится объект Naga Vladivostok, еще три проекта – в стадии проектирования. Четыре инвестиционные площадки свободны для новых инвесторов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]