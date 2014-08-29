Сразу два новых казино откроют в Приморье в следующем году





На территории игорной зоны «Приморье» активно ведутся работы по строительству игорно-развлекательных объектов Шамбала и Naga Vladivostok, — сообщили «Вестям: Приморье» в краевой администрации.

В 2020 году в регионе будет уже три отеля с казино, которые станут мощными точками притяжения туристов и бизнеса. Строительство объектов проинспектировал врио вице-губернатора Константин Шестаков.

В первую очередь замглавы региона проверил ход работ по инфраструктурному сопровождению инвестпроектов.

«К вводу объектов в эксплуатацию будет построена автомобильная дорога, в том числе секторы 4 и 6 будут проложены департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края за счет средств, выделенных для развития туристического кластера в рамках федеральной целевой программы. Асфальтирование участков будет произведено с наступлением благоприятных погодных условий в будущем году. С опережением графика ведутся работы по прокладке водопровода, выполняются работы по энергообеспечению и присоединению инвестиционных объектов к системе электроснабжения, а также проводятся другие закупочные процедуры. Работы ведутся достаточно активно, чтобы подготовить территорию к вводу в эксплуатацию объектов инвесторов», – сообщил исполнительный директор Корпорации Игорь Трофимов.

Врио вице-губернатора Константин Шестаков посетил строительные площадки инвесторов ЗАО «Шамбала» и NagaCorporation, которые согласно графику производственных работ должны сдать свои объекты уже в 2020 году.

«Вторым введенным объектом после Tigre de Cristal станет казино Шамбала, которое строит российский инвестор из Краснодара. На данный момент компания уже завершила строительно-монтажные работы и приступила к внутренней отделке. Официальное открытие игорно-развлекательного комплекса состоится уже в первом квартале 2020 года. На первом этапе компания будет набирать штат сотрудников в количестве до 500 человек», – сообщил замглавы региона.

Согласно проекту инвестора, до 2022 года «Шамбала» обзаведется также гостиницей, конференц-банкетными залами, спортивным комплексом, спа-зоной и торговой зоной. Тогда количество рабочих мест возрастет до 1000.

«Высокие темпы строительства также видны на площадке, где строится гостинично-развлекательный комплекс Naga Vladivostok, который включает в себя 11-этажное здание отеля с казино, а также площадку для конференц-зала. Этот объект создает одна из крупных компаний в мировой игорной индустрии, соответственно мы ожидаем, что их объекты поднимут туристический сервис в регионе на более высокий уровень», – считает Константин Шестаков.

Запуск работы третьего объекта на территории курорта Naga Vladivostok планируется также в 2020 году.

По словам врио вице-губернатора, объекты интегрированного развлекательного курорта «Приморье» станут знаковыми для всего Дальнего Востока России.

«Это не только значительные налоговые отчисления в бюджет Приморского края, но и увеличение туристического потока, создание сопутствующей транспортно-логической инфраструктуры, рабочие места, а также привлекательные туристические достопримечательности, которые послужат качественным и излюбленным местом отдыха как для российских, так и для иностранных туристов», – отметил Константин Шестаков, добавив, что на территории курорта будет создана не только игорная зона, но и объекты развлекательного неигрового типа для отдыха всей семьей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]