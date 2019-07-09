Розыгрыш 300 тыс. рублей и выступление Агутина: помпезное открытие казино "Шамбала" планируется в Приморье

Торжественное открытие масштабного гостинично-развлекательного комплекса «Шамбала» состоится в игорной зоне «Приморье» в пятницу, 16 октября. Адрес игорного заведения: бухта Муравьиная, 73, корпус 5. Гостей ждет большая концертная программа.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, в рамках первой очереди комплекса «Шамбала» построен игровой зал общей площадью 5200 квадратных метров, ресторан Crab House, две площадки быстрого питания и концертная сцена, на которой в ночь открытия выступит известный российский исполнитель Леонид Агутин. Также «Шамбала» удивит дальневосточную публику премьерой нового казино-шоу «Легенды Шамбалы», в ходе которого разыграет среди гостей 300 тысяч рублей.

Технический или так называемый холодный запуск состоялся в казино еще в сентябре для того, чтобы в тестовом режиме опробовать игорное оборудование, работу точек общепита и адаптировать технические решения.

На данный момент в проект вложено 3,5 миллиарда рублей. Вторая очередь будет введена в эксплуатацию в 2022 году. Это пятизвездочный отель на 270 номеров, спа-зона, банкетный зал и зал для конференций. Общая сумма инвестиций проекта составит 8 миллиардов рублей. Как ожидают инвесторы и представители Корпорации развития Приморского края, открытие нового казино «Шамбала» уже в 2020 году привлечет в игорную зону «Приморье» около 100 000 новых гостей. А региональный бюджет будет регулярно пополняться на 156 миллионов рублей в год.

В ближайшей перспективе руководство казино привлечет внимание не только жителей Приморья, но и состоятельных туристов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона: Японии, Китая, Кореи, Камбоджи. Но главными для «Шамбалы» были и остаются местные игроки.

В ближайший год в игорной зоне «Приморье» заработает еще один развлекательный комплекс с казино, который создается крупным игорным оператором из Королевства Камбоджа. Таким образом, по подсчетам экспертов, туристический поток в игорную зону будет достигать около 1,2 миллиона человек. Всего в игорной зоне «Приморье» в рамках первой очереди строительства по проекту предусмотрено 12 развлекательных комплексов с казино с барами, ресторанами, торговыми площадями и другие развлекательными услугами.

Ранее "Вести: Приморье" сообщали, что с открытием казино "Шамбала" в Приморье рекой потекут финансовые потоки. Подробности в сюжете Станислава Васильченко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]