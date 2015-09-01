Казино «Шамбала» в игорной зоне «Приморье» готовит грандиозное открытие

Казино «Шамбала» впервые открыло двери для прессы в рамках «холодного запуска». Генеральный директор компании «Шамбала» Максим Смоленцев провел экскурсию по залам нового казино и ответил на вопросы, интересующие журналистов, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

В пятницу для представителей региональных СМИ состоялся пресс-тур по новому казино «Шамбала» в преддверии большого открытия. Журналистов ждал обед от шеф-повара Антона Стрельченко, игра на игровых автоматах и даже покерный турнир.

Новое четырехэтажное здание в бухте Муравьиная уже готово к эксплуатации: на первом этаже на территории 5 200 квадратных метров расположен основной зал для игры и мероприятий, ресторанная зона, VIP-зал. Из ресторанов пока работает только зона «Фудмаркет». В процессе завершения работ фуршетная зона «Гранд Буфет», ресторан Crab House и отдельная комната для VIP-гостей. Часть игорного оборудования пока вводится в эксплуатацию. Всего на первом этапе в казино будут работать 500 игровых автоматов и 23 игровых стола.

«Дел еще много. До большого открытия сотрудники должны наладить работу всех служб и коммуникаций, отточить работу нового персонала – всего у нас работает 350 человек из Приморья и других регионов России. Необходимо будет произвести тестовую работу игорного оборудования, а также баров и ресторанной зоны, завершить отделку основной входной группы и благоустроить прилегающую территорию к зданию казино», – обозначил во время экскурсии Максим Смоленцев.

По его словам, тестовый запуск состоялся для гостей, которые ждали открытия уже с лета. За установленными игровыми столами уже играют реальные гости, а в день пресс-тура с новой большой сцены прошли первые призовые розыгрыши.

«Многие знали, что мы готовимся к открытию практически с начала лета, произошли некоторые задержки по причине ситуации с пандемией в мире. Хотя, оглядываясь назад, мы сами удивляемся тому, что успели построить за 2 года», – отметил генеральный директор компании «Шамбала».

В большом светлом холле, освещенном стеклянными люстрами, установлена стойка для приема гостей приветливым персоналом. На стойке есть все необходимые средства для соблюдения санитарно-эпидемиологических правил. Внутренняя отделка помещения c высокими потолками выполнена в спокойных бежевых тонах с использованием красно-алых элементов в интерьере, что создает ощущение простора, свободы и одновременно атмосферу праздника. На входе гостей встречает главный символ удачи игроков Хоттей. Легенда гласит, что он приносит удачу, радость и веселье туда, где находится.

«Мы не знаем, как будут обстоять дела с въездным туризмом в России в связи с пандемией. Надеемся, что люди не утратят возможность путешествовать и отдыхать, а мы, в свою очередь, будем стараться предоставлять первоклассный сервис, ведь это основное преимущество в индустрии гостеприимства», – сообщил Максим Смоленцев.

По его словам, казино планирует активно работать на привлечение гостей, в частности и при помощи служб организации джанкет-туров (организованного вида туризма, при котором обязательным является посещение игорных заведений).

Готовящийся к открытию ресторан высокой кухни Crab House устроен с видом на происходящее в игровом зале.

«Гостям может быть интересно даже во время еды наблюдать за игрой. Но мы заботимся и о тех, кто не собирается играть. В том числе и в силу своего юного возраста. Во многих странах мира развита практика семейного отдыха, когда игорное заведение посещают, в том числе и дети. Несовершеннолетних, само собой, не допустят к азартным играм и алкоголю, но отказывать семьям с детьми в посещении, например, ресторана, отеля или спа, мы не планируем.

Согласно проекту, на верхних этажах комплекса будут не только служебные помещения, но и залы высоких ставок, 36 гостевых комнат для проживания. В ближайших планах инвесторов – строительство отеля на 275 номеров – сейчас он находится в стадии проектирования и прохождения госэкспертизы. Уже весной 2021 года компания «Шамбала» планирует начать монолитные работы и ввести здание в эксплуатацию в течение двух лет. Окупиться проект, по расчетам Максима Смоленцева, должен в течение 7 лет.

Напомним, что в ближайшие год в игорной зоне «Приморье» заработает еще один развлекательный комплекс с казино, который создается крупным игорным оператором из Королевства Камбоджа. Таким образом, по подсчетам экспертов, туристический поток в игорную зону будет достигать около 1,2 миллиона человек. Всего в игорной зоне «Приморье» в рамках первой очереди строительства по проекту предусмотрено 12 развлекательных комплексов с казино с барами, ресторанами, торговыми площадями и другие развлекательными услугами.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]