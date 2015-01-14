Еще одно казино готовят к открытию в Приморье

Казино «Шамбала» планирует открытие этим летом и станет вторым оператором, работающим в игорной зоне «Приморье». Руководство компании видит новое игорное заведение не только в качестве места для игры, но и как комфортное пространство для отдыха или проведения мероприятий, сообщают «Вести:Приморье».

Подготовка к открытию казино уже завершена. Сейчас к объекту подводится инженерная инфраструктура, заканчиваются дорожные работы. На данный момент в проект вложено 3,5 миллиарда рублей. Вторая очередь будет введена в эксплуатацию в 2022 году. Это пятизвездочный отель на 270 номеров, спа-зона, банкетный зал и зал для конференций. Общая сумма инвестиций проекта составит 8 миллиардов рублей, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

Инвестор считает, что открытие нового казино «Шамбала» положительно повлияет на привлекательность игорной зоны «Приморье», которую специалисты считают самой перспективной в России. Это пойдет на пользу как гостям, которые заинтересованы в новых возможностях, так и игорной зоне, заинтересованной в притоке новых туристов и инвесторов. Региональный бюджет пополнится на 156 миллионов рублей в год.

«Власти Приморья проект всячески поддерживают. Агентство туризма содействует проекту не на словах, а на деле. Зампредседателя Правительства региона Константина Шестакова можно увидеть на объекте практически каждую неделю. Он приезжает, чтобы лично удостовериться в том, как движется дело, оперативно решить текущие вопросы. Мы были удивлены тому, как быстро и четко прошло оформление лицензии на игорную деятельность. Всем инвесторам здесь рады, всем помогают. И отдачи можно ожидать такой же: гости будут ехать сюда с удовольствием, а инвесторы будут видеть в местной власти надежного партнера и вкладывать деньги в развитие региона», – подчеркнул генеральный директор ЗАО «Шамбала» Максим Смоленцев.

Руководство компании видит новое казино не только как место для игры, но и комфортное пространство для отдыха. Каждый месяц здесь будут проводиться бесплатные концерты с участием звезд эстрады, каждую неделю – масштабное казино-шоу. А календарь игроков будет насыщенным всевозможными турнирами, фестивалями и розыгрышами.

Масштабы проекта приятно удивляют и подчеркивают серьезные намерения инвестора. Один только главный игровой зал будет занимать площадь в 5200 квадратных метров, а это больше, чем у других казино в России.

Интересно организовано игровое пространство нового казино. Помимо огромного общего зала, разделенного на несколько атмосферных игровых островков – питов, здесь разместятся зал для курящих игроков, внушительного размаха гранд-буфет и зал высоких ставок со своими рестораном, сценой и лаундж-зоной. Основная сцена казино, расположенная в общем игровом зале, оснащена по последнему слову техники.

Новое игорное заведение ориентировано как на искушенных иностранных гостей с самыми высокими требованиями к игре и сервису, так и на людей, чей средний чек – 10-20 тысяч рублей.

«В ближайшей перспективе мы видим ИРК “Приморье” паназиатским курортом, который привлекает туристов из многих стран мира. Мы ждем гостей из Японии, Камбоджи, Китая и Южной Кореи. Хотя для нас возможность предоставить сказочный сервис состоятельным VIP-клиентам – это еще не все. Мы не собираемся с первых дней становиться закрытым элитарным клубом для избранных. Наше казино будет по-настоящему народным. Местом, где у людей всегда хорошее настроение, где каждый гость – часть большого непрекращающегося праздника и может получить все игровые эмоции независимо от того, сколько он готов ставить на игру. Если уж мы приехали из Краснодара во Владивосток, то привезем с собой южное солнце и будем дарить удовольствие от игры. У нас будет самый широкий выбор игр и ставок для всех», – рассказывает генеральный директор ЗАО «Шамбала» Максим Смоленцев.

Отметим, на сегодняшний день компания «Шамбала» имеет самую долгую историю среди всех российских операторов. Свое первое казино инвестор открыл в Краснодаре еще в 2004 году. После изменений в игорном законодательстве, запретивших игорную деятельность в городах, наступил вынужденный перерыв на год, а затем – новое открытие в игорной зоне Азов-Сити в 2010 году.

«В 2010 году в Азов-Сити с руководителем переехала вся краснодарская команда. Ее пополнили 500 работников из близлежащих станиц и 150 специалистов из России, ближнего и дальнего зарубежья. В Приморье в 2020 году история повторяется. С нами уже 30 человек, проработавших в компании по пять и более лет. А к открытию их число вырастет как минимум до 100», – говорит директор по персоналу ЗАО «Шамбала» Марина Овчинникова.

Всего на территории интегрированного развлекательного курорта «Приморье» планируется открытие 12 гостиничных комплексов с казино. В 2021 году ожидается открытие третьего объекта – гостинично-развлекательного комплекса Naga Vladivostok.

«По нашим прогнозам, за счет работы двух новых объектов количество туристов в игорной зоне увеличится до 1,2 миллиона человек в год. Ежегодная сумма налоговых поступлений в бюджет региона составит около полумиллиарда рублей. Будет создано более 1000 новых рабочих мест», – сообщил исполнительный директор АО «Корпорация развития Приморского края» Игорь Трофимов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]