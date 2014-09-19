В Приморье меняется система социального обслуживания

В Приморском крае запускается система долговременного ухода. Это позволит предоставлять социальные услуги более точечно, с учетом нуждаемости человека в специализированной помощи в конкретный момент. Этот вопрос обсудили на совещании с участием специалистов учреждений соцосблуживания и здравоохранения Приморья, федеральных фондов.

По словам исполнительного директора Ассоциации профессиональных участников СДУ, представителя благотворительного фонда «Старость в радость» Александра Шкребело, новая система позволяет перейти от заявительной формы предоставления социальных услуг к выявительной.

С помощью простой анкеты врач может определить первые признаки когнитивных нарушений у человека и передать эти данные в координационный центр. Задача специалистов центра – с помощью определенных техник определить тип нарушений и сформировать индивидуальный перечень и объем необходимых услуг.

«То есть система сама видит человека с его проблемами и предлагает конкретную помощь, необходимую на данном этапе», – комментирует он.

Александр Шкребело подчеркивает, что вся информация о состоянии человека от работников медицинских учреждений сотрудникам координационного центра передается только с его согласия. Задача специалистов – убедить пациента в том, что своевременная помощь поможет притормозить начало болезни, улучшит его состояние и, соответственно, качество жизни.

Отмечено, что долговременный уход – это бесплатная помощь, независимо от дохода человека. Кроме того, все участники процесса из сферы социального обслуживания проходят серьезную профессиональную переподготовку, что, безусловно, отразится на качестве помощи.

Важное преимущество новой системы заключается и в том, что количество времени на обслуживание человека в домашних условиях существенно увеличивается. Сегодня в среднем по России это 3 часа в неделю. С внедрением СДУ, в зависимости от результатов типирования, социальный работник может работать со своим подопечным до 28 часов в неделю.

Еще один плюс новой системы – набор помощи родственникам. Здесь и обучение навыкам ухода, и прокат средств технической реабилитации, и различного рода консультации по социальным, юридическим, медицинским проблемам.

«В новом формате социальный работник будет встроен в график семьи. К примеру, если он находится рядом с пожилым человеком в течение 4 часов ежедневно, то у ухаживающего родственника появляется возможность найти работу на полставки, если семье это необходимо», – информирует представитель благотворительного фонда.

Александр Шкребело отметил высокий результат подготовительного этапа к началу реализации системы долговременного ухода в Приморском крае.

«Многие показатели работы с пожилыми людьми и инвалидами на дому или в стационарах у вас существенно превышают общероссийские. Убежден, что в этот пилотный год вам удастся качественно отработать технологии СДУ на двух территориях, чтобы без проблем внедрить их в 2022 году во всех районах края», – обозначил он.

Напомним, система долговременного ухода – важный сегмент национального проекта «Демография». Приморье вошло в число шести пилотных регионов, в которых она заработает уже в этом году.

На первом этапе в систему должны быть включены не менее 260 человек. В 2022-м комплексную помощь должны получить не менее 1,7 тысячи человек. Уже в марте во Владивостоке, а чуть позже в Уссурийске будут открыты отделения дневного пребывания, где пожилые и инвалиды, в том числе с когнитивными нарушениями, бесплатно получат комплекс социальной реабилитации.

«В домах-интернатах для престарелых и инвалидов система применяется с прошлого года. Специалисты Приморского центра социального обслуживания населения оказывают специализированные услуги на дому», – напоминают в министерстве труда и социальной политики края.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]