Социальные услуги в новом формате получают приморцы

420 жителей Приморского края уже включены в систему долговременного ухода. Ход реализации пилотного проекта обсудили на первом заседании межведомственной рабочей группы, которую создали для решения задач по переходу на новую форму социального обслуживания, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Как отметила министр труда и социальной политики Приморского края Светлана Красицкая, в числе получателей социальных услуг по новой системе – проживающие в Седанкинском и Артемовском домах-интернатах для престарелых и инвалидов, пожилые на надомном обслуживании.

«Есть и такие, кто получает услуги в полустационарной форме. Для этого у нас открыты два отделения дневного пребывания. Они действуют во Владивостокском и Уссурийском филиалах Приморского центра соцобслуживания населения», – проинформировала глава ведомства.

Важным на этом этапе является пополнение системы кадрами: в новом формате работают более 90 специалистов, в том числе 56 сиделок, вновь принятых для оказания социальных услуг на дому. Все сотрудники прошли специальное обучение, в том числе по уходу за тяжелобольными и правилам типизации.

«Типизация – умение распознавать первые признаки нарушения со стороны здоровья пациента, правильно и своевременно разрабатывать план ухода, который позволит максимально продлить самостоятельность и жизненную активность человека», – поясняют в краевом министерстве труда и социальной политики.

Участники рабочей группы говорили о необходимости выстраивания диалога между ведомствами для повышения эффективности новой системы.

«Перечень организаций, участвующих в реализации пилотного проекта, определен. Алгоритм взаимодействия между медицинскими организациями и учреждениями социального обслуживания имеется. Для точечной проработки вопросов, которые могут возникать в ходе решения о нуждаемости пожилого гражданина в долговременном уходе, целесообразно организовать практические встречи. Можно проводить их в Приморском центре соцобслуживания населения и в медицинских организациях», – предложила заместитель главы регионального минтруда Елена Чибрикова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]