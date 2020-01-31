Введение системы долговременного ухода в Приморье поможет снизить нагрузку на медработников

Приморский край вошел в число пилотных регионов, внедряющих систему долговременного ухода (СДУ). Почти 58 миллионов рублей поступит в 2021 году на создание комплексной социально-медицинской помощи людям со стойкими ограничениями жизнедеятельности, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Цель системы – максимально вернуть людей в социум, к привычному образу жизни.

«Помощь подключается при первых признаках потери функционального статуса человека. Крайне важно выявить нарушения здоровья на раннем этапе. И здесь не обойтись без взаимодействия специалистов социального обслуживания и медицинских работников» – поясняют в министерстве труда и социальной политики Приморского края.

Как будет строиться сотрудничество в этом сегменте обсудили на встрече специалисты министерств здравоохранения, труда и соцполитики, а также руководители подведомственных учреждений.

Глава минтруда Приморья Светлана Красицкая рассказала коллегам о том, что в этом году в систему долговременного ухода должны быть включены не менее 260 человек. В 2022-м комплексную помощь должны получить не менее 1,7 тысячи человек.

Пилотными территориями для введения системы станут Владивосток и Уссурийск. Здесь будут открыты отделения дневного пребывания, где пожилые и инвалиды, в том числе с когнитивными нарушениями, бесплатно получат комплекс социальной реабилитации.

Вместе с тем, с 2020 года система долговременного ухода уже применяется в стационарных учреждениях – домах-интернатах для престарелых и инвалидов. Специалисты Приморского центра социального обслуживания населения оказывают специализированные услуги на дому.

«От медицинских учреждений мы ждем информацию о потенциальных получателях таких услуг, а также рекомендации и индивидуальные планы ухода. Именно врачи могут в полной мере определить признаки наступающей болезни и степень нуждаемости в помощи, обозначить, где человек может пройти реабилитацию – на дому или в дневном стационаре», – отметила Светлана Красицкая.

Начальник отдела министерства здравоохранения Приморского края Евгения Шутка проинформировала о том, что уже достигнута договоренность с Тихоокеанским государственным медицинским университетом о проведении бесплатных специализированных курсов для врачей по специальностям «гериатрия» и «паллиативная помощь».

«Наша задача – чтобы в каждой поликлинике появился специалист с подобными компетенциями», – отметила она.

Еще один важный сегмент системы долговременного ухода – это семья. Получить необходимые специальные знания и навыки ухода родственники могут в «Школе реабилитации». Бесплатные занятия проходят во всех филиалах Приморского центра соцобслуживания с 2012 года.

Подобные семинары для всех желающих организует «Российский Красный Крест». В этом году первые семинары общественная организация проведет в Пожарском, Красноармейском районах и Тернейском округе.

В завершение глава минтруда подчеркнула, что введение системы долговременного ухода поможет снизить нагрузку на медицинских работников, поддержит семьи, которые столкнулись с такой проблемой.

«И, что не менее важно, позволит нам выполнить задачу, которая обозначена национальным проектом “Демография” – увеличить продолжительность жизни приморцев и сделать ее качественной», – подчеркнула Светлана Красицкая.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]