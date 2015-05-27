Сотрудника судебных органов «развели» на интернет-покупке

Житель Владивостока рассказал о том, как попался мошенникам, совершив покупку спортивного костюма в интернет-магазине, сообщают «Вести:Приморье».

Мужчина пояснил, вежливо общались, продавец уточняла и объясняла, как определиться с размером. Заполнил форму - Владивосток, ул. Чкалова, *, дом **, тел. ***... Но после перевода денег, покупатель понял, что его «развели» мошенники. Мужчина решил предостеречь жителей края от покупок в данном магазине.

Липовый интернет-магазин. top.store_russia. Хотел бы рассказать историю о том, как попался на развод. На просторах Instagram наткнулся на интернет-магазин с привлекательными ценами и товаром. Решил заказать спортивный костюм. Продавец сказал, что оплата 100%, это показалось странным. Убедил тем, что отзывов покупателей много, что товар действительно приходит. Оплатил товар, на следующий день мне не написали, что товар отправлен. Решил написать сам, зашёл в переписку, а меня уже заблокировали. Написал с другого Instagram, все скрины переписки можете прочитать. Будьте аккуратны!!! top.store_russia,

пишет автор поста в vdk.nadzor.

В комментариях отметили, такое происходит в стране не первый год. Мошенники изобретают новые способы обмана и продолжают работать по старинке, на их уловки попадают честные граждане, которые не могут распознать подвоха.

«Я так заказала мужу на подарок набор шампуров и всякой ещё там красоты для рыбалки в чемоданчике....Оплата сразу 100% Пол года уже идут».

«Смысл по хорошему с такими решать?».

«Уже страшно что-то в интернете заказывать, 90% мошенники, особенно те, кто берёт сразу 100% оплату, но и среди тех, у кого оплата на почте попадаются мошенники. Моя подруга недавно заказала два комбенизона в интернет магазине, при чём, магазин у них очень хорошо оформлен, они ей позвонили, подобрали размер, всё время, что товар был в пути, они были на связи, когда пришла посылка, позвонили, сказали, чтобы забрала. Она пришла, оплатила, дома открыла коробку, а там оказалась шапка-гондонка ужасного оранжевого цвета и куча бумаги».

«80% в инсте магазинов, создаётся из мест из столь отдалённых. А *** ничему жизнь не учит. Сейчас у нас в городе выбор охренный, выйди, *** протряси, ну и фиг с ним, что на 100-500 рублей дороже, зато примерешь и увидешь».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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