Аграриям Приморья предлагают субсидии на покупку техники

Приморские сельхозпроизводители готовятся к посевной – закупают семена, минеральные удобрения и ремонтируют технику. На приобретение последней можно получить субсидию – до 50%, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Приморья, в этом году в посевной кампании будут участвовать более 2,5 тысяч тракторов с навесным оборудованием. Большая часть техники уже отремонтирована и готова выйти в поля.

«На данный момент в исправном состоянии находится 2181 трактор – 85% от всего парка. К ним отремонтировано 1100 плугов, 849 культиваторов, 808 сеялок», – подчеркнул министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц.

Отметим, одна из задач Правительства региона в сфере сельского хозяйства – механизация отрасли, уход от ручного труда. Крестьяне могут получить субсидию на приобретение техники – до 50%, тракторов – до 30%. Для этого необходимо обратиться в краевой минсельхоз по телефону: 8 (423) 241-26-70.

Напомним, в этом году соей, кукурузой и ранними зерновыми планируется засеять более 512 тысяч гектаров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]