Горожане недоумевают: в Артеме исчез знаменитый зеленый забор у «скандального» земельного участка

В Артеме на центральной улице в районе «Комсомольской» странным образом исчез знакомый многим горожанам зеленый забор, сообщают «Вести:Приморье». Об исчезновении рассказали в паблике artem.news.plus.

Сейчас многие пытаются найти ответ на вопрос, чтобы это значило, и к чему приведет столь загадочное исчезновение.

Земельный участок в сквере на "Комсомольской" в минувшую субботу остался без зелёного забора. Того самого, на котором в прошлом году неоднократно появлялись скандальные надписи, обличающие руководство страны, местные органы власти и правоохранительные структуры. Эти надписи потом через день вынуждены были закрашивать работники муниципального управления благоустройства. А чуть позже, в августе прошлого года, на Фарпосте появилось объявление о срочной продаже этого земельного участка с кадастровым номером 25:27:030106:9016 за 4 миллиона рублей. Видимо, собственник участка - на тот момент ООО "Артемовская строительная ассоциация" - решила поспешно избавиться от злополучной недвижимости. Чем закончилась эта история, нам пока не известно. Между тем, жители Артёма в ноябре 2020 года собрали более 300 подписей под обращением к главе АГО с просьбой вернуть оба земельных участка в сквере на "Комсомольской", включая тот, где ещё недавно находился жёлтый сарай, в муниципальную собственность. Чтобы там можно было организовать благоустроенный зелёный уголок и детскую площадку. Но предложение артёмовцев оптимизма на этажах власти не получило. Хотя некоторые жители после субботнего демонтажа забора реально поверили в то, что этот участок удалось отвоевать,

пишет автор поста.

В комментариях жители Артема выстраивают разные версии. Кто-то решил, что последует вырубка зеленых насаждений. Другие надеются, что данную территорию благоустроят, как того хотят горожане.

«Ну всё...ждите очередную вырубку деревьев».

«Этот сквер тоже пытаются запустить и по частям продать.».

«Давайте скинемся каждый по чуть чуть и выкупим этот участок для города».

«Вот кто его продал должен все вернуть на место. Убрать бетон, посадить деревья».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru