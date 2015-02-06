«Выполняют указания»: действия рабочих привели в недоумение приморцев

В Артеме работники управляющей компании спилили деревья, которые не мешали никому. А те, которые действительно стоило бы привести в порядок после «ледового» дождя, так и остались ждать своего часа, сообщают «Вести:Приморье».

Жители города недоумевают, чем руководствуются сотрудники «управляйки».

23 марта, в районе жилых домов по улице Ангарской, 3/2, 3/4 в городе Артёме работники управляющей компании "Твой дом" во главе с мастером участка при помощи спецтехники поспиливали наши березы. Жители просили, чтобы спилили только поломанные верхушки, но рабочие ответили, что выполняют указания мастера. В итоге берёз нет, а тополя - все повреждённые, обломленные - стоят как ни в чем не бывало. Видимо, кому-то из руководителей УК "Твой дом" срочно понадобились на дрова именно березы. Тут же стволы были попилены на чурки и увезены на белом микрогрузовике. Жаль не было с собой телефона заснять этот беспредел сразу. При этом поломали декоративный заборчик, который жильцы сами сделали и который стоял долгое время, пока не пришли эти очумелые ручки. Мастер участка стояла рядом, всё видела, но ей было абсолютно наплевать. Бессовестные! За что ни возьмутся, всё се у них через одно место...,

пишет автор поста в паблике artem.news.plus.

Многие в комментариях паблика отметили, что есть дворы и улицы, на которых действительно стоит произвести санитарную обрезку деревьев, но дождаться этого горожане не могут годами. Кто-то отметил, что в городе стало очень мало берез, почему-то спиливают, в первую очередь, их.

«Выполняют указания».

«Берёза все равно бы не выжила после спила верхушки».

«Скоро берёзы будем видеть только на картинках. Все поспиливали».

«Ещё раз убеждаюсь, все сошли с ума».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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