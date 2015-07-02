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Вчера, 18:05

«Подтвердили – это автоподстава»: новую «кормушку» нашли предприимчивые водители Владивостока

«Подтвердили – это автоподстава»: новую «кормушку» нашли предприимчивые водители Владивостока

Источник фото: dps_vl

Во Владивостоке появилось новое место заработка автоподставщиков, сообщают «Вести:Приморье».

Так, на улице Волгоградской, 20 произошла авария, участниками которой стали два автомобиля. Отмечается, Crown двигался по главной и влетел в Land Cruiser Prado. В результате столкновения пострадала пассажирка внедорожника.

В комментариях родственница пострадавшей пояснила, ей подтвердили факт «работы» автоподставщиков. Жители города отметили, что им приходилось слышать о волителе Toyota Crown.

«Будьте аккуратны. Моя мама попала в это дтп, сильно ушибла ногу. 20 лет ездит по этим перекрёсткам на баме и без всяких казусов. Гаи и аварийный комиссар подтвердили что это автоподстава но скорей всего их вину не докажут...».

«Есть правила для всех и есть регистратор в машину. Если прадик закупок то так ему и надо, если подстава то опять же, регистратор покажет».

«То чувство, когда седан въехал в «внедорожник», и пострадала пассажирка прадика. Краун все таки хорошая машина, был бы рамный, то не только бы пассажирку увезли».

«Когда уже эту кормушку прикроют».

«Тыщ на 350 оценка повреждения кроуна».

«Народ правил вообще не знает. Каждый день я на дороге вижу таких . Знаки вообще не смотрят. По сторонам тоже».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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