Владельцам гаражей стоит приготовиться. В документ об амнистии внесут ряд поправок

Гражданам предлагают дать возможность бесплатно оформить в собственность гаражи и землю под ними в упрощённом порядке. Такой законопроект планируется рассмотреть на заседании Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству 11 марта, сообщают «Вести:Приморье».

Документ был принят в первом чтении 26 января этого года. Об этом пишет «Парламентская газета».

Речь идёт о предоставлении гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их капитальные гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса, то есть до 30 декабря 2004 года. Законопроектом предусмотрен перечень документов, подтверждающих права граждан на гараж. Это, к примеру, может быть договор о подключении гаража к сетям инженерно-технического обеспечения или договор об уплате коммунальных услуг в связи с использованием гаража.

Предполагается, что владельцы гаражей, являющихся объектами капитального строительства, не будут оплачивать кадастровые работы, если участок под гаражом нужно поставить на кадастровый учёт — он будет проводиться органом местного самоуправления. Кроме того, при оформлении права собственности на гараж и землю гражданам не придется оплачивать госпошлину. Также законопроект разрешает размещение гаражей, не являющихся объектами капитального строительства (например, временных стоянок) без предоставления земельных участков — на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Ко второму чтению в документ предлагается внести ряд поправок, сообщал один из авторов документа, председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Одна из поправок устанавливает срок вступления закона в силу с 1 сентября 2021 года, «чтобы регионы и муниципалитеты успели подготовиться», отмечал депутат. Также члены Комитета, по его словам, обсудят перенос сроков окончания амнистии с 1 января 2026 года на 1 марта 2026 года и проработают вопрос о гаражах, которые переходили по наследству без подтверждающих документов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]