Новый закон коснется всех владельцев гаражей

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко сообщил о том, что на ближайшем заседании Комитета 18 января планируется рассмотреть проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены», внесенный сенатором Российской Федерации Андреем Турчаком, депутатом Государственной Думы Павлом Крашенинниковым, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на сайт Совета Федерации.

Проектом федерального закона определяется механизм предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса РФ.

Также предлагается урегулировать возможность размещения гаражей, не являющихся объектами капитального строительства, на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута.

«Одной из основных проблем в сфере регистрации прав, которую отмечают регионы, является отсутствие достаточных сведений в Едином государственном реестре недвижимости о собственниках объектов гаражного назначения. По данным Росреестра, с наименованием «здание», «сооружение» поставлено на государственный кадастровый учет более 3 миллионов объектов. В то же время права зарегистрированы только в отношении более одного миллиона 700 тысяч объектов. Такая ситуация зачастую возникает по причине утраты ранее выданных документов о предоставлении земельных участков для строительства гаражей», — пояснил сенатор.

Законопроектом предлагается предусмотреть, что до 1 января 2026 г. гражданин, использующий гараж, являющийся объектом капитального строительства и возведенный до введения в действие Градостроительного кодекса РФ, имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором он расположен.

В проекте предусмотрены перечень документов для регистрации права собственности на земельный участок, на котором расположен гараж, а также полномочие субъектов Российской Федерации определить такой перечень в случае отсутствия у гражданина необходимых документов.

Олег Мельниченко отметил, что принятие закона будет способствовать защите права собственности граждан на принадлежащие им объекты гаражного назначения, наполнению Единого государственного реестра недвижимости актуальными сведениями о правообладателях таких объектов, а также повышению собираемости земельного налога и налога на имущество физических лиц.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]