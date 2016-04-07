До 1 января 2026 года: «гаражная амнистия» пройдет по правилам

26 января первое чтение прошел законопроект о так называемой гаражной амнистии, сообщают «Вести:Приморье». Какие объекты подпадут под нее и как долго она продлится, отмечается на сайте ГД.

Важно: сейчас законопроект прошел только первое чтение и готовится ко второму. «По нашей оценке, благодаря этому законопроекту более 3,5 миллионов граждан получат возможность в течение пяти лет – до 1 января 2026 года зарегистрировать и получить право на использование земельных участков, на которых возведены гаражи», — отмечал руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Что подпадет под амнистию?

Предполагается, что правовой статус могут получить тысячи гаражей, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса — до 30 декабря 2004 года. В основном это гаражи советского периода, которые люди получали от государства, организаций или как члены кооперативов.

Ракушки под амнистию не подпадут. Как подчеркивал Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, законопроект направлен на капитальные строения, так как «это объекты, которые можно признать недвижимостью. Ракушки — это движимый объект».

До какого момента она будет действовать?

Согласно проекту закона, до 1 января 2026 года гражданин, использующий такой гараж, который является объектом капитального строительства, имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж, если:

· земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину организацией или органом власти;

· гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива.

Как будет работать «гаражная амнистия»?

Механизм будет похож на «дачную амнистию». Оформить право собственности на старый гараж позволит любой документ, подтверждающий факт владения им. Это могут быть даже справки об оплате коммунальных услуг, связанных с гаражом или, например, договор о подключении гаража к сетям инженерно-технического обеспечения. «Любые документы, даже косвенные доказательства, будут приниматься. Я хочу подчеркнуть, что у нас аналогия по «дачной амнистии» есть, и как раз Росреестр и органы местного самоуправления принимали и принимают эти документы. Мы здесь ничего нового в отношении системы правовой и процедурной не делаем, она у нас уже отработана», — сказал Павел Крашенинников.

Конкретные списки документов, которыми можно подтвердить владение гаражом, будут устанавливать региональные власти.

Важно: большая часть обязанностей по оформлению документов ляжет на местные власти. «Это уменьшит «хождение по мукам» владельцев гаражей и сократит их издержки при регистрационных действиях, например кадастровых работах», — добавил он.

Сейчас законопроект предусматривает подачу двух заявлений: о предварительном согласовании и о непосредственной передаче в собственность земельного участка, на котором стоит гараж. Однако депутаты думают сократить и эту процедуру. «Нужно будет подавать одно заявление, а не два, как сейчас указано», — пояснил Павел Крашенинников.

Я наследник неоформленного гаража. На меня распространится амнистия?

Среди направлений, по которым дорабатывается проект, — вопрос наследования таких незарегистрированных строений. «Скорее всего, мы специальное указание по этому поводу напишем. Эта тема важная и нам ее надо обязательно отразить [в законе]», — сказал Павел Крашенинников.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]