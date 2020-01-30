Правительство готовит «сюрприз» владельцам гаражей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о намерении поддержать законопроект о «гаражной амнистии», сообщают «Вести:Приморье». Об этом сообщает ТАСС. По словам Мишустина, в прошлом он сам пострадал от отсутствия в стране подобного закона.

«Я сам пострадал из-за отсутствия закона о «гаражной амнистии», у меня был гараж, но мы его, к сожалению, не смогли удержать», — пояснил премьер.

Мишустин напомнил, что необходимый законопроект уже подготовили Минэкономразвития и Росреестр. В феврале нынешнего года этот документ уже направили на рассмотрение в правительство.

«Законопроект подготовлен, я лично его буду поддерживать. Потому что это восстановление справедливости. Если у человека был гараж, нужно сделать все возможное, чтобы он его оформил», — цитирует премьера РИА «Новости».

В документе подчеркивается, что «гаражная амнистия» сможет облегчить жизнь более чем 4,5 млн автовладельцев». В Росреестре рассказали, что на данный момент в стране насчитывается более 3,5 млн незарегистрированных гаражей. Владельцы не могут оформить объекты из-за отсутствия правоустанавливающих документов. В свою очередь, из-за отсутствия в законе определения «гараж» сами постройки не учитывались.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]