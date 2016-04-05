В мэрии Владивостока озвучили стоимость установки дорожного знака во дворе

Сотрудники управления дорог и благоустройства, а также муниципального предприятия «Содержание городских территорий» рассказали о стоимости установки дорожного знака во дворе.

Стоимость самой конструкции вместе с монтажом не превышает 15 тысяч рублей, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии. Услуга согласования знака с мэрией и ГИБДД полностью бесплатная.

Таким образом, управляющие компании города могут проводить собрания с жителями и далее взаимодействовать с администрацией Владивостока в части установки дорожных знаков во дворе. Это могут быть знаки, регулирующие направление проезда и парковку, а также табличка «Работает эвакуатор».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]