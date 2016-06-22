Суд арестовал фигурантов дела о контрабанде металлолома во Владивостоке

В среду источник сообщил РИА Новости, что проведены обыски в офисах Владивостокского морского рыбного порта, а также у его учредителя, ряда подконтрольных ему компаний, входящих в группу "Металлторг", в рамках незаконного экспорта стратегических товаров - металлического лома на сумму более 1 миллиарда рублей. Источник отмечал, что учредитель и еще шесть сотрудников подконтрольных ему фирм задержаны. В четверг СУСК сообщил, что расследуется дело о крупной контрабанде лома черных металлов, по нему задержаны четыре человека. В пятницу источник сообщил РИА Новости, что суд арестовал учредителя порта Дениса Сарану и еще двух фигурантов, четвертому фигуранту назначен домашний арест.