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Суд арестовал фигурантов дела о контрабанде металлолома во Владивостоке
Суд во Владивостоке заключил под стражу трех фигурантов дела о крупной контрабанде металлолома, еще одному назначен домашний арест, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУСК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.
В среду источник сообщил РИА Новости, что проведены обыски в офисах Владивостокского морского рыбного порта, а также у его учредителя, ряда подконтрольных ему компаний, входящих в группу "Металлторг", в рамках незаконного экспорта стратегических товаров - металлического лома на сумму более 1 миллиарда рублей. Источник отмечал, что учредитель и еще шесть сотрудников подконтрольных ему фирм задержаны. В четверг СУСК сообщил, что расследуется дело о крупной контрабанде лома черных металлов, по нему задержаны четыре человека. В пятницу источник сообщил РИА Новости, что суд арестовал учредителя порта Дениса Сарану и еще двух фигурантов, четвертому фигуранту назначен домашний арест.
"По ходатайству следователя СУСК Российской Федерации по Приморскому краю суд избрал в отношении трёх подозреваемых в контрабанде металлов меру пресечения в виде заключения под стражу, в отношении одного домашний арест", - сообщила Римская.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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