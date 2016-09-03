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Приморский океанариум оказался в ТОПе достопримечательностей страны

Приморский океанариум оказался в ТОПе достопримечательностей страны

Источник фото: primocean.ru

Приморский океанариум вошел в ТОП-10 самых интересных мест страны, сообщают «Вести:Приморье»

Определены достопримечательности в разных регионах страны, которые показались россиянам наиболее интересными, уточняет Аналитический центр НАФИ. 

В ходе всероссийского онлайн-опроса эксперты выяснили, какие рукотворные и природные объекты в турпоездках россияне хотели бы посетить больше всего. 

Помимо Приморского океанариума в первую десятку также вошли Долина гейзеров на Камчатке, Большое Яшалтинское озеро в Калмыкии, горный хребет Дуссе-Алинь, расположенный в Хабаровском крае, Ленские столбы в Якутии, замок Шато-Эркен в Кабардино-Балкарии, Соловецкий монастырь в Архангельской области, Тавдинские пещеры на Алтае, остров Врангеля на Чукотке, утес Степана Разина в Саратовской области. Стоит отметить, что это в основном природные достопримечательности, если считать только рукотворные, то Приморский океанариум оказывается в тройке самых туристически привлекательных объектов страны. 

Как подчеркивают исследователи, у аналитического путеводителя от НАФИ две основные цели. Первая – помочь каждому россиянину спланировать свой туристический маршрут по интересным местам. Вторая – обозначить для региональных туристических организаций локации, на которые есть общероссийский спрос, а значит, на их развитие следует обратить особое внимание. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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