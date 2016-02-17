«У меня было 2 см»: Действия сотрудника ГИБДД удивили водителя

О ДТП у моста в районе Второй Речки, которое могло обернуться серьезными последствиями, рассказал очевидец, сообщают «Вести:Приморье».

Водитель признался, его невнимательность едва не сослужила злую шутку. Однако отметил, за рулем впередиидущей машины был человек разумный. Поэтому, осмотрев свои авто, разошлись миром.

Понимаю, сам виноват, в ДТП, в районе второреченского моста. Было скользко, не хватило пару сантиметров, но можно увидеть причину экстренной остановки. Сотрудник ГИБДД решил остановить весь поток, ради того, чтобы выдернуть одну машину из моего ряда. Вот так сотрудники обеспечивают безопасность дорожного движения. Спасибо парню на Toyota Vitz. Повреждений не было, разъехались,

пишет автор поста в паблике dps_vl.

Жители Приморья отметили действия сотрудника ДПС, высказав мнение, что полицейскому не стоит кидаться под машины.

«Можно грамотно. Остановить правый ряд потом к нарушителю».

«Сотрудник походу сохранился перед выходом на работу. Можно же и с края проезжей части указать на авто, которое необходимо остановить. Зачем лезть под поток машин».

«Можно, конечно, но тогда можно не успеть к нарушителю, наблюдал эту картину, план по тонировке, с 3-го ряда трассы выдергивали, т.к. прячутся все подальше и прячутся, но полиция их заранее по камерам высматривают и бегают по дороге».

«Дистанцию нужно держать».

«Не вижу ничего экстраординарного в том, что машину из любого ряда могут остановить сотрудники ГИБДД».

«Что-то сотрудники ГИБДД совсем перестали думать о безопасности. Вчера такая же картина была на Снеговой. Один сотрудник выскочил на середину дороги., а джип резко оттормозился, но у меня были эти 2 см».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

видео dps_vl

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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