«У меня было 2 см»: Действия сотрудника ГИБДД удивили водителя
О ДТП у моста в районе Второй Речки, которое могло обернуться серьезными последствиями, рассказал очевидец, сообщают «Вести:Приморье».
Водитель признался, его невнимательность едва не сослужила злую шутку. Однако отметил, за рулем впередиидущей машины был человек разумный. Поэтому, осмотрев свои авто, разошлись миром.
пишет автор поста в паблике dps_vl.
Жители Приморья отметили действия сотрудника ДПС, высказав мнение, что полицейскому не стоит кидаться под машины.
«Можно грамотно. Остановить правый ряд потом к нарушителю».
«Сотрудник походу сохранился перед выходом на работу. Можно же и с края проезжей части указать на авто, которое необходимо остановить. Зачем лезть под поток машин».
«Можно, конечно, но тогда можно не успеть к нарушителю, наблюдал эту картину, план по тонировке, с 3-го ряда трассы выдергивали, т.к. прячутся все подальше и прячутся, но полиция их заранее по камерам высматривают и бегают по дороге».
«Дистанцию нужно держать».
«Не вижу ничего экстраординарного в том, что машину из любого ряда могут остановить сотрудники ГИБДД».
«Что-то сотрудники ГИБДД совсем перестали думать о безопасности. Вчера такая же картина была на Снеговой. Один сотрудник выскочил на середину дороги., а джип резко оттормозился, но у меня были эти 2 см».
Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.
видео dps_vl
Комментировать: