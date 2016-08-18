«Лохотрон» в Приморье: мужчина отдал лже-брокеру огромную сумму

Житель Находки лишился более 600 тысяч рублей, доверившись лже-брокеру, сообщают «Вести:Приморье».

Следователь в Находке возбудил уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в крупном размере по заявлению местного жителя, который рассказал о том, как попался на уловки мошенников. Мужчина рассказал, что решил заработать за счет игры на финансовых рынках. Наткнувшись в Интернете на рекламу заработка на криптовалюте на бирже, приморец перешел по указанной ссылке и ввел свой номер телефона. Далее с ним связались мошенники, о чем он не понял сразу, и действовал согласно их указаниям. Звонки мужчина получал с номеров, где был указал код Москвы. Злоумышленник направил анкету, которую и заполнил потерпевший, указав свои персональные данные. В результате пожилой мужчина перевел различные суммы денег на банковские карты, указанные аферистами. В конечном счете 69-летний мужчина лишился более 600 тысяч рублей.

Важно помнить, что настоящие брокеры не донимают людей звонками, не просят перевести денежные средства на карты физических лиц и другие платежные системы, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Находке.

Если вас уже обманули, но при этом звонят другие брокеры и предлагают вернуть потерянные средства, помните - это очередная афера.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru