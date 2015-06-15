«Красота требует жертв»: мошенники нашли новую схему развода девушек

Очередной пост о том, что в Приморье, в Находке, орудуют мошенники, предупреждает дам о том, чтобы они были внимательны, с осторожностью выбирая салоны красоты, сообщают «Вести:Приморье».

Здравствуйте. Попросили деньги перевести на карту, якобы гарантия того, что я приду на процедуру, ни денег ни процедуры, их не существует. Мошенники». Просят 400 руб. за гарантию того, что человек придёт на процедуру. Местоположение у них якобы по ул.Постышева 4. Дают номер телефона, как оказывается потом, что номер не обслуживается. На это они отвечают, что в салоне просто нет никого, вот и номер недоступен. Будьте осторожны, остерегайтесь такого и предупредите знакомых,

пишет автор поста в паблике irecommend_nhk.

Процедура по наращиванию ресниц и архитектуре бровей превращается в обман.

Однако те, кто ознакомился с постом разделились во мнении. Одни говорят, нормальная практика внести предоплату. Другие наоборот уверены, что предоплату просят те, кто обманывает клиентов.

«Не всегда это мошенники. Сейчас и люди такие, запишутся и не придут. Предупредить забудут. А человек работает, живёт этим. Уже давно хожу в места где вносят предоплату. Но согласна что если я пойду первый раз никакой предоплаты не внесу..

«По поводу предоплаты, она уже почти у всех, это нормально».

«Вот и я хотела записаться на реснички да дочь на бровки, а когда они попрасила предоплату 500 руб Я им сраза сказала что переводить ни чего не буду, так они меня сразу заблокировали».

«Обидно. Поэтому чем больше узнаю людей тем больше я люблю животных».

«У меня дочь также попалась. + Подружка её. Только в г. Артёме. Стоимость тоже 400 рублей. Написали заявление в полицию - пришёл ответ в отказе в возбуждении дела т.к. ущерб незначительный. Жалоба на страницу в Инстаграм не помогла».

«Не всегда это мошенники. Сейчас и люди такие,запишутся и не придут. Предупредить забудут. А человек работает, живёт этим. Уже давно хожу в места где вносят предоплату. Но согласна что если я пойду первый раз никакой предоплаты не внесу».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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