Должникам по алиментам грозят уголовной ответственностью

Министр юстиции Константин Чуйченко предложил жестко наказывать тех, кто уклоняется от уплаты алиментов, сообщают «Вести:Приморье».

Для граждан, у которых есть долги по алиментам, нужно ввести уголовную ответственность. Об этом на коллегии Федеральной службы судебных приставов уточнил министр юстиции Константин Чуйченко.

«Нужно установить уголовную и административную ответственность лиц, обязанных уплачивать алименты, при их частичной уплате». Слова Чуйченко цитируются на сайте РАПСИ. Министр отметил, что этот вопрос является социально значимым.

Напомним, в Приморье судебные приставы взыскали многотысячный долг по алиментам с местного жителя. 35-летний мужчина отказывал в уплате своему несовершеннолетнему сыну. В целях восстановления прав ребенка судебный пристав применил в отношении мужчины комплекс мер принудительного характера. Неплательщику вынесли постановление о временном ограничении на управление транспортными средствами. Кроме того, представитель закона наложил арест на сотовый телефон должника. Данные меры эффективно повлияли на гражданина, который выплатил в пользу сына долг по алиментам в полном объеме - более 350 тысяч рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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