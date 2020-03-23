«Куча мала»: на трассе в Приморье произошла массовая авария с погибшими

В Приморье, за поселком Хороль, при движении в сторону Уссурийска, произошла серьезная авария, сообщают «Вести:Приморье».

В ДТП попали несколько автомобилей. На место происшествия примчались машины скорой помощи. На кадрах видно, медики склонились над телами граждан. Вероятно, пытаются спасти. Автор видео поясняет, есть погибшие. Один из водителей оказался зажат в машине.

Жители Приморья, которым приходится преодолевать этот участок дороги, отмечают, дорога плохая, кто-то объезжает по встречной. Быть может и в этот раз один из водителей нарушил правила.

Детали аварии уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru