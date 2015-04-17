«Кадры постапокалипса»: Подпорная стена рухнула во Владивостоке

В субботу, 20 марта, в районе автомойки на улице Воропаева, 22г произошло обрушение подпорной стены, сообщают «Вести:Приморье».

Движение не перекрыто, но часть бетонных блоков оказалась на проезжей части. Сотрудники аварийной службы огородили место обрушения сигнальной лентой. Временно там установили знак «Острожно дети», так как недалеко от места происшествия находится лицей.

Скорее всего, обрушение произошло из-за непогоды. Прошел ледяной дождь. Потом все замерзло. А сейчас происходит оттаивание грунта. Вероятно, это способствовало разрушению.

Последствия только начавшейся непогоды. На Воропаева 22г, обрушилась бетонная стена,

пишет автор поста в паблике dps_vl.

В комментариях этому дали название - «Кадры постапокалипса».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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