Новости Общество Видео Происшествия
Вчера, 17:43

«Кадры постапокалипса»: Подпорная стена рухнула во Владивостоке

«Кадры постапокалипса»: Подпорная стена рухнула во Владивостоке

Источник фото: скрин видео dps_vl

В субботу, 20 марта, в районе автомойки на улице Воропаева, 22г произошло обрушение подпорной стены, сообщают «Вести:Приморье».

Движение не перекрыто, но часть бетонных блоков оказалась на проезжей части. Сотрудники аварийной службы огородили место обрушения сигнальной лентой. Временно там установили знак «Острожно дети», так как недалеко от места происшествия находится лицей.

Скорее всего, обрушение произошло из-за непогоды. Прошел ледяной дождь. Потом все замерзло. А сейчас происходит оттаивание грунта. Вероятно, это способствовало разрушению.

Последствия только начавшейся непогоды. На Воропаева 22г, обрушилась бетонная стена,

пишет автор поста в паблике dps_vl.

В комментариях этому дали название - «Кадры постапокалипса».

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме