«Давай, мужик, давай»: водитель удивил жителей Владивостока
Мужчина во Владивостоке удивил очевидцев - водителей и пешеходов. Мастерство отжимания он показал на тротуаре в районе Первой Речки, сообщают «Вести:Приморье»
В приморских пабликах появилось видео, на котором мужчина показал свою физическую подготовку. Судя по всему, мужчина - водитель такси, из которого он вышел. На нем не было верхней одежды.
В комментариях жители стали выстраивать версии на увиденное. Кто-то предположил - проиграл в споре. Другие говорят, водитель устал за рулем, решил размяться.
«Первак самый спортивный район в городе»
«Играют мужики в карты в машине на отжимания. Всё просто».
«Без разогрева *** ему. Плечи будут месяц болеть».
«Давай, мужик, давай».
«Устал мужик, размялся».
Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.
видео dps_mesto
Комментировать: