«Давай, мужик, давай»: водитель удивил жителей Владивостока

Мужчина во Владивостоке удивил очевидцев - водителей и пешеходов. Мастерство отжимания он показал на тротуаре в районе Первой Речки, сообщают «Вести:Приморье»

В приморских пабликах появилось видео, на котором мужчина показал свою физическую подготовку. Судя по всему, мужчина - водитель такси, из которого он вышел. На нем не было верхней одежды.

В комментариях жители стали выстраивать версии на увиденное. Кто-то предположил - проиграл в споре. Другие говорят, водитель устал за рулем, решил размяться.

«Первак самый спортивный район в городе»

«Играют мужики в карты в машине на отжимания. Всё просто».

«Без разогрева *** ему. Плечи будут месяц болеть».

«Давай, мужик, давай».

«Устал мужик, размялся».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

видео dps_mesto

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]